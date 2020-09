Una foto del Madrid y un histórico autógrafo, lo que decora la oficina de Mou

Poco a poco se siguen desvelando imágenes del documental sobre el Tottenham de 'Amazon Prime Video'. La afición 'spur' está deseando poder disfrutar de 'All or nothing'.

Pero mientras llega ese esperado momento, Amazon y se está encargando de desvelar pequeños adelantos sobre el esperado documenta, lo que está haciendo las delicias de los más detallistas.

Y es que muchos han sido los que se han dado cuenta de que, analizando a fondo los detalles de la oficina de José Mourinho, el técnico portugués guarda recuerdos de su paso por otros equipos.

Desde fotos celebrando la Champions con el Oporto hasta recuerdos de lo más llamativos, como la mítica foto con autógrafo incluido en la que Vinnie Jones agarra de sus partes íntimas a Paul Gscoigne durante un Wimbledon-Newcastle.

Además, en una de las paredes de la oficina aparece colgada una fotografía de su etapa en el Real Madrid en la que se pude leer "Campeones de Copa del Rey".