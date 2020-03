Una genialidad de Sipcic aleja al Tenerife del peligro

El Tenerife vuelve a sonreír después de la derrota de la anterior jornada ante el Oviedo. Los chicharreros apagaron las alarmas de la isla y sumaron un triunfo que le coloca con cuatro puntos de renta sobre la zona de descenso a la Segunda División B.

La Ponferradina sigue alejándose del 'play off' de ascenso, aunque lo más preocupante para los de El Bierzo fue un planteamiento de Jon Pérez Bolo que hizo aguas en todas las zonas del campo y unos jugadores que no llegaron ni siquiera ni a levantar los brazos.

Los de Rubén Baraja, que volvió a apostar por el 5-3-2, dominaron la posesión del balón de una manera abrumadora, pero no encontraron profundidad en el juego y apenas lograron generar peligro sobre la portería defendida por Adrián Ortolà hasta el último tramo del choque.

Dani Gómez fue uno de los futbolistas más participativos durante los primeros compases. Cayó constantemente a la banda izquierda, se movió a su entojo a la espalda de los centrales y sus compañeros se apoyaron en él en casi todas las acciones ofensivas del equipo, pero se diluyó con el paso de los minutos y su papel de relevancia quedó relegado a un segundo plano.

La Deportiva entregó el balón desde el minuto 1, aunque no parecía importarle el hecho de no oler la bola durante la mayor parte del duelo. Kaxe estaba demasiado solo arriba, Nacho Gil y Omar pasaron desapercibidos... los de Bolo no dieron una buena imagen sobre el verde del Heliodoro.

El guion del primer tiempo se repitió tras la reanudación, pero el Tenerife fue inclinando el campo hacia la portería de René Román con el paso de los minutos. El gaditano cuajó un gran encuentro y sostuvo el 0-0 con varias intervenciones para el recuerdo.

Pero después de una doble ocasión de Joselu y Dani Gómez, y otra de Alberto Jiménez a la salida del córner, el 'Tete' logró desequilibrar el electrónico con una genialidad de Nikola Sipcic. Daniel Lasure puso un centro cerrado al área y el central serbio se adelantó a René y, de espaldas a la portería, prolongó de tacón para mandar el cuero a las mallas.

Con solo diez minutos por delante, la Ponferradina buscó el empate, pero era demasiado tarde para encontrar un ritmo del que había huido durante todo el partido. Recupera la senda de la victoria el Tenerife ante una Deportiva ausente.