Una leyenda del Arsenal criticó el truco de Bruno y defendió a Johnstone

Ian Wright, leyenda de los años 90 en el Arsenal, ofreció unas declaraciones en las que se quejó del salto previo de algunos jugadores en los lanzamientos de penaltis.

Esta queja se produjo durante la retransmisión del Manchester United-West Bromwich en la 'BBC', donde Wright trabaja como comentarista. El debate surgió después de que Sam Johnstone atajara el penalti lanzado en el encuentro de Premier por Bruno Fernandes y el VAR mandara repetir el lanzamiento al considerar que el meta había dejado de pisar la línea de gol.

En el segundo lanzamiento, el centrocampista portugués no erró la pena máxima. Es por eso que Wright ofreció su opinión sobre lo sucedido en directo: "No es justo. Los delanteros saltan, hacen esto o lo otro y el portero no puede mover los pies".

"Deberían parar a la gente saltando y eso, deberían hacer una... simplemente correr hacia el balón y pegarle. Si ellos pueden moverse y los porteros no, no es justo. Debes completar la acción directamente, sin saltos", añadió.

Pocas horas después, el propio portero Sam Johnstone acudió a su cuenta oficial de Twitter para expresar su enfado sobre lo sucedido y coincidir con el ex jugador del Arsenal en su punto de vista: "Un delantero no debería poder parar y saltar antes de pegarle".