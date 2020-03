Una leyenda del Arsenal le dio la razón a Cesc

"Solo Nasri y Van Persie estaban a mi nivel", dijo Cesc hace unos días, palabras que para algunos de sus ex compañeros, como Sagna, estuvieron algo fuera de lugar. Paul Merson ve normal que eligiera irse al Barcelona y el motivo por el que lo hizo.

"Puedo entender la razón por la que Cesc Fàbregas dejó el Arsenal para ir a Barcelona en 2011. No conozco a demasiados futbolistas que, cuando Barcelona y Real Madrid llaman, no se vayan", declaró Merson en 'Sky Sports'.

"Fàbregas es un caso interesante porque dejó el Barça cuando era joven para ir al Arsenal, pero no pudo rechazarlo cuando volvieron a llamar. Un jugador puede que espere un año más, pero siempre terminan yéndose al final, y no me tomé a mal que Cesc se fuera cuando lo hizo", comentó.

Merson cree que el mediocampista dio "un gran servicio" al Arsenal. "Puedo entender de dónde venía cuando habló sobre la presión de ganar trofeos y la falta de reclutamiento del club. Lo había dado todo por el club y la realidad es que, probablemente, pudo ver que el Arsenal era un equipo en declive, y como dije, no conozco a demasiados futbolistas profesionales que puedan rechazar al Barcelona", señaló.

"Al final, su decisión fue correcta. El muchacho es un jugador especial, no hay duda al respecto. Cualquier equipo de fútbol al que hubiera ido hubiera mejorado", dijo el ex futbolista.