Una lluvia torrencial retrasó más de una hora el inicio del Villarreal-Maccabi

El partidazo de la jornada del Grupo I entre Villarreal y Maccabi está en duda. Con los onces confirmados por parte de ambos conjuntos, las imágenes que llegaron desde Castellón no invitaron a la calma.

Una lluvia torrencial se hizo notar en los minutos previos al calentamiento de ambos equipos. Casi granizo, como se puede apreciar en el vídeo, cayó en el césped del estadio del 'submarino amarillo'.

La UEFA estudió la posibilidad de suspender el partido al ver el escenario en el estadio de La Cerámica, pero finalmente decidió tomar la decisión más lógica.

El organismo europeo decidió retrasar el inicio del encuentro media hora. El Villarreal-Maccabi iba a comenzar a las 21.30 -hora española- y no a las 21.00, como estaba previsto. Pero la UEFA se vio obligada a tomar más decisiones sobre la marcha. Hasta 60 litros por metro cuadrado cayeron sobre el verde en la previa.

Al ver que el estado del terreno de juego no mejoró con el paso de los minutos, a las 21.00 la UEFA, después de reunirse con todas las partes, anunció un nuevo aplazamiento del encuentro hasta las 22.00. Sobre las 21.30 se decidirá si se juega este jueves o no el partido. No se descartó la suspensión. Media hora antes del comienzo del partido, se confirmó, gracias a la labor de los trabajadores de mantenimiento del Villarreal, que el choque dará inicio a las 22.10.