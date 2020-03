Una montaña rusa para ir de Madrid a Liverpool

Este Atlético funciona a rachas. Los rojiblancos volvieron a dejarse puntos por el camino una jornada más, pero en los momentos clave se vieron visos de un mejor esquema y, sobre todo, hambre de resultados positivos.

Una montaña rusa de sensaciones que llega justo antes de visitar Anfield, donde un ambiente enfervorizado recibirá al conjunto que dirige Diego Pablo Simeone.

Los 'colchoneros' aterrizarán en Liverpool tras un partido que ha ejemplificado de manera casi completa todo lo que ha sido la temporada hasta el momento: unas pocas luces que proyectan sombras bastante grandes.

En los últimos meses los pupilos del Cholo han incrementado sus llegadas al área rival y, aunque también han aumentado su efectividad, sigue siendo insuficiente en varios tramos del partido.

En el Metropolitano se sigue echando de menos también la solidez defensiva de otros años. La defensa encaja demasiado y con la carencia de gol existente cuesta darle la vuelta a un partido si se empieza por debajo en el marcador.

Por último, y quizás lo más importante, es la recuperación de hombres para la causa. Koke y Joao Félix parece que están muy cerca de alcanzar su mejor rendimiento de nuevo justo en un tramo de temporada esencial para los intereses rojiblancos.

Además, aún está la duda sobre el estado de Diego Costa. El de Lagarto se perfila como un hombre clave en las grandes citas por su mordiente y su forma de llevar al equipo hacia arriba con su carácter. Su presencia en el once de Anfield no es segura, pero podría tener minutos si hiciera falta su genio en la segunda mitad, según 'AS'.