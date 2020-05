"Una oferta de Madrid o Barça no la dejas escapar así como así"

Raúl Jiménez dejó el América para adentrarse en el fútbol europeo. En el Atlético no pudo hacerse con un sitio y se marchó al Benfica, para dar después del salto a la Premier League.

El mexicano ha concedido una entrevista a la 'ESPN' en la que no ha ocultado lo que significaría para él una oferta del Barcelona o del Real Madrid para volver a LaLiga.

"Una oferta del Real Madrid o del Barcelona es obvio que no dejas escapar una oportunidad así como así. Pero si me quedó aquí estoy peleando por clasificarnos para la Champions y por cosas importantes", afirmó.

El atacante celebró todos los rumores, pues cree que eso significa que está haciendo un gran trabajo en los Wolves: "Me entero a través de las redes sociales. Cada día sale un nuevo equipo que me quiere y hay que estar tranquilo porque si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien, pero me gustaría seguir en Inglaterra porque estoy contento y adaptado".

Hace unos días, Raúl Jiménez ya admitió que le hubiese gustado tener más tiempo y éxito en el Atlético de Madrid, mientras que De Gea opinó que el futbolista mexicano podría llegar a hacer más de 20 goles en el Bernabéu.