"¿Una patada de Nacho? Seguro que alguna me cae"

Los hermanos Fernández, Nacho y Álex, se verán las caras sobre el césped del Alfredo di Stéfano este sábado 17 de octubre, de cara al encuentro de la sexta jornada de Liga.

Un partidazo este Real Madrid-Cádiz en el que se enfrentará una de las parejas de hermanos más conocidas del fútbol. Por eso, el del conjunto gaditano ha querido hablar del esperado y especial momento en unas declaraciones concedidas a 'Marca'.

"Vuelvo a la que fue mi casa durante diez años, donde me he criado, el club que me lo dio todo para ser profesional y con el que incluso debuté en Primera. Además, está el asterisco importantísimo de que está mi hermano delante, mi ejemplo, mi referencia", comentó Álex.

El jugador del conjunto andaluz quiso detallar cómo es la relación con su hermano: "Nos llamamos mucho, nos picamos, le digo que me gusta recibir por su zona y me dice: 'Como recibas ahí, te doy'. La última vez que jugamos en contra fue hace seis años en Copa, Real Madrid-Espanyol, y estuvo muy bien. Es una situación que queremos exprimir al máximo".

Y añadió: "Por supuesto que hay que ser profesional y lo daré todo por mi club, pero es una sensación que lo supera todo. Quizá no volvamos a vivirla nunca más ahí en Valdebebas. Más allá de que me dé una patada, o yo le meta un gol... quiero disfrutar. ¿Una patada de Nacho? ¡Sin duda! Estoy seguro de que alguna me cae. Tenemos que ser profesionales y cada un defiende lo suyo. Como si tiene que meter un gol en el 90', o yo un penalti en el 92'. Cada uno a por su victoria".

"Algún día volveremos a jugar juntos"

En cuanto a la posibilidad de que algún día su hermano madridista se vista con los colores del Cádiz, comentó: "No sería justo que yo le pidiera a mi hermano que dejase un club que lucha todos los años títulos, que le ha llevado a la Selección Española, para venir a luchar por la permanencia. Está claro que algún día volveremos a jugar juntos, a los dos nos encantaría, pero todavía ha llegado ese momento. Ya llegará".

Además, el jugador del Cádiz explicó cómo celebraría un hipotético gol ante el Madrid, el equipo en el que se formó: "Yo creo que sí lo celebraría, no como un loco, pero lo celebraría con mis compañeros y haría mi arco para mi mujer como hago siempre"

"Del Real Madrid siempre me fijo mucho en Modric y en Kroos. Son sus termómetros: si ellos están bien, el Madrid está bien. Voy con el respeto de que tenemos a dos jugadores de clase mundial delante", sentenció el mediocentro de 28 años.