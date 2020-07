Ahora con Lucas Pusineri, Independiente comienza a formar un nuevo proyecto a largo plazo, lejos ya de esos problemas con los que se cerró la etapa de Holan en Avellaneda. De ellos habló Ortiz en 'Proyecto Fútbol'.

"Yo estaba allí y había problemas. Había diálogo con los dirigentes. Independiente es un club difícil, complicado. Yo nunca critiqué a un entrenador, pero me enfadé mucho con Holan. Es una persona nefasta y mentirosa y el tiempo me acabó dando la razón", disparó Ortiz.

"La primera semana me preguntó que dónde quería jugar y a la siguiente me dijo que me tenía que ir. Eso es de una persona falsa. El tiempo me dio la razón", insistió el ahora jugador de Tigre.

Eso no quita que como técnico sea bueno: "Como entrenador, de los 15 días que estuve con él, me saco el sombrero. Entrena fantástico, lo demostró que es bueno. Pero tiene esas cosas. Si me toca ser entrenador tengo que manejar eso de otra manera, no le puedo hacer eso a un futbolista. Somos seres humanos y hay que ir de frente, decirle por qué no lo quieres y se terminó el problema".