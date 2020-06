Una pizca de Vinicius, otra de polémica y una buena dosis de Ramos

Este fútbol pospandemia no hay quien lo entienda. Parecía que el Real Madrid estaba un par de peldaños por encima de los demás, pero la distancia no es tan amplia. El Mallorca, antepenúltimo, plantó cara a los de Zidane, que siguieron los pasos de su perseguidor y ganaron con el mínimo gasto.

Volvieron a dejar un buen regusto los bermellones, pero con eso no basta para seguir en Primera. El equipo balear, que tiene uno de los presupuestos más bajos de la categoría, pagó una vez más su candidez en ambas áreas. No necesita conceder mucho para encajar, pero sí que le hacen falta bastantes ocasiones para marcar. Y Budimir, otros días enchufado, no tuvo su día.

El Real Madrid amagó con golear. Benzema exigió a Reina y Bale tuvo su única ocasión (y aportación) en todo el partido cuando solo se habían cumplido diez minutos. Puro espejismo. Los kilómetros también están en sus piernas y los blancos enseguida pusieron el modo ahorro para pensar en el futuro.

El Mallorca también tuvo las suyas en lo que ya viene siendo una costumbre en la nueva normalidad de Valdebebas. Salvó Courtois un gran tiro de Baba y Lago Junior tuvo un par de incursiones peligrosas que recordaron el único gol del partido de Palma.

La polémica acompaña al Madrid

Todo esto sucedió antes del 1-0, que llegó otra vez con polémica. Carvajal recuperó un balón ante Dani Rodríguez y Vinicius no perdonó en el mano a mano con Reina. Definió con insultante clase el atacante brasileño, con un remate picado ante el que no pudo hacer nada el meta balear. El problema para los bermellones estuvo en el inicio de la acción, pues el lateral blanco le pudo meter el brazo al jugador del Mallorca en la lucha por el balón. El VAR ni intervino.

Con Kubo danzando en la frontal 'merengue' de forma constante -le sacó tres amarillas a sus ex compañeros- y con Vinicius perdonando un mano a mano en el que buscó repetir ejecución y se topó con el larguero se llegó al descanso.

Un cabezazo de Sedlar nada más volver de vestuarios avisó a los blancos de que el Mallorca no se iba a rendir. Mientras, al Real Madrid le costaba más que otros días generar peligro. Vinicius cada vez aparecía menos y Benzema y Hazard, exhaustos, cuajaron su partido más flojo desde el reinicio.

Tuvo que ser Ramos el que sacara las castañas del fuego otra vez para los de Zidane. El de Camas puso un golpe franco en la misma escuadra de Reina para sentenciar el choque.

El Madrid tenía muchos problemas para mantener el balón y el Mallorca acumulaba ocasión tras ocasión. Budimir, de nuevo el croata, Kubo... Y mientras, pasaban los minutos, que parecía ser lo único que estaba buscando el líder.

Naufragó el esquema ultraofensivo de Zidane y el francés tuvo que rectificar y meter a Kroos, Isco y Asensio. Su entrada equilibró el partido y fueron los blancos los que estuvieron más cerca de marcar en los últimos compases del choque. También por el hambre y las ganas de Brahim y Mariano, los dos últimos en entrar.

Los últimos compases dejaron noticia y premio en el Mallorca, donde Luka Romero, el 'Messi mexicano', se convirtió en el jugador más joven en jugar en la historia de la Liga con 15 años y 219 días. Demasiado tierno para salvar a un equipo que se complica mucho la vida en su lucha para no caer a Segunda a las primeras de cambio. Y es que en una liga como la Primera no solo vale con sensaciones, ganas y gestos.