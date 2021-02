Una Real nefasta en casa recibe a un Cádiz de capa caída

La Real Sociedad se encomienda al regreso de David Silva para intentar doblegar al Cádiz en el Reale Arena, donde no se impone desde hace tres meses, mientras que el conjunto visitante necesita detener la pequeña racha negativa que llevan.

Los donostiarras no pueden demorar más su reacción como local, condición en la que son uno de los peores equipos de Primera División, porque las plazas europeas corren el riesgo de perderse en beneficio de los equipos que emergen desde posiciones más retrasadas que las que ahora ocupa el conjunto guipuzcoano.

Imanol Alguacil no tiene bajas importantes para este encuentro, únicamente la de su central Robin Le Normand por sanción, ya que a última hora ha recuperado a Igor Zubeldia y mantiene en buen estado a un Asier Illarramendi que vive una segunda juventud futbolística.

El regreso de David Silva, aunque probablemente no esté aún preparado para disputar el partido como titular, constituye una fuente de energía y optimismo parara encarar los próximos retos de un equipo que no está hundido, pero que no acaba de revertir la racha de malos resultados.

La posición más precaria será la de la portería por la lesión de Miguel Ángel Moyá, lo que deja toda la responsabilidad a Alex Remiro y en la recámara a un jovencísimo Gaizka Ayesa del filial, que ha renovado esta semana su contrato como prueba de confianza del club en sus posibilidades.

El Cádiz visita a la Real Sociedad con la idea de volver a puntuar, después de dos partidos seguidos saldados con derrota, para detener la pequeña racha negativa que mantienen los de Álvaro Cervera, que ha coincidido con el inicio de un tramo liguero que les hará enfrentarse a equipos de la parte alta de la clasificación.

Los siete goles encajados en estos dos partidos preocupan al entrenador del conjunto gaditano, por cuanto han descosido la fortaleza defensiva de la que ha hecho gala el equipo en la mayoría de la competición.

Dos derrotas con distinta imagen, ya que al 3-0 incontestable sufrido en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla se unió el fin de semana pasado un 2-4 ante el líder Atlético de Madrid, partido en el que el Cádiz plantó cara y dio problemas a los pupilos del argentino Diego Pablo Simeone.

Con esta última versión se quieren quedar los gaditanos, al menos en ataque por las ocasiones creadas a los colchoneros, aunque Cervera no se mostró contento con las facilidades dadas en defensa, que acentuaron la pegada del líder para llevarse el partido disputado el domingo pasado en el estadio Ramón de Carranza.

Después de visitar a la Real Sociedad, el Cádiz tendrá que jugar contra el Athletic, Barcelona y Betis. Los gaditanos quieren desterrar la posibilidad de que surjan nervios si la actual puntuación de 24 puntos no progresa al ritmo adecuado, lo que podría acercarles a los puestos de descenso de aquí a unas semanas.

Es novedad en la convocatoria el delantero Rubén Sobrino, uno de los refuerzos invernales y que espera debutar en San Sebastián con la camiseta del Cádiz.

Cervera se congratula por recuperar al lateral izquierdo uruguayo Luis Alfonso Espino, que esta semana volvió a los entrenamientos después de estar ausente por un positivo en Covid-19. Su titularidad ante los donostiarras parece segura.

El centrocampista Álex Fernández, otro de los jugadores importantes en el esquema de Cervera, continúa de baja por lesión y no ha entrado en la convocatoria.

El lateral derecho Carlos Akapo y los centrocampistas José Mari Martín-Bejarano y Augusto Fernández, ausentes habituales por dolencias pasadas o recientes, tampoco viajan.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Aritz, Zubeldia, Monreal; Illarramendi, Guevara, Merino; Portu, Oyarzabal, Isak.

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Marcos Mauro, Espino; Fali, Jonsson; Salvi, Sobrino; Lozano y Negredo.

Arbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño).

Estadio: Reale Arena (14:00)