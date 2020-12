"Una vez peleé con Yaya Touré en el vestuario: le hice un 'rear naked choke"

El vestuario de cualquier equipo de la élite está plagado de personalidades que, en ocasiones, son difíciles de complementar. El Manchester City, lejos de ser así, desprende buen rollo desde años atrás. Ha formado un gran grupo con una base ya consolidada. Y Ederson, ya importante en el club, quiso desvelar en su entrevista para el canal de YouTube 'Brasil Pilhado' cómo es su día a día en el cuadro 'citizen'.

Semanas atrás, Gabriel Jesus dejó caer que el portero, en ocasiones, se pasa en sus bromas algo agresivas con sus compañeros -siempre en tono jocoso-. Por ello, Ederson quiso explicar cómo es esa parte de su carácter: "Me gusta mucho el boxeo. A veces peleo, juego. En el club, cuando voy al gimnasio, es más para entrenar boxeo. No me gusta utilizar ninguna máquina, solo boxear".

Sobre su compatriota brasileño hizo una curiosa definición: "Es como la Coca-Cola, un agitador. Lo sacudes y salta. Siempre dice eso. Me acerco a él y me dice que no, que hay un partido importante. Le gusta temblar. El día que tenga un día estresado...".

"No es miedo, es respeto. La gente a veces tiene miedo de jugar conmigo porque a veces no sé controlar muy bien la fuerza y termino exagerando un poco. Los chicos se han quejado de que les golpeo demasiado fuerte. Mi derecha tiene un gran poder. A veces juego y les digo a mis compañeros: 'Golpéame tres veces y te golpearé una vez'. Ahora ya son conscientes y no juegan".

Y resumió su comportamiento con el grupo con una anécdota con Yaya Touré durante su etapa en el City: "Una vez peleé con él en el vestuario. Le hice un 'rear naked choke' -una técnica de estrangulamiento usada en artes marciales-. Jugábamos en el vestuario y solía burlarme de él, jugaba mucho. Tenía esa libertad porque él me gustaba y yo también le agradaba a él. El me decía: 'Ed, ed, detente'. Creo que también porque él era mayor. La edad también pesa".