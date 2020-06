Una víctima a medida para Morata

Álvaro Morata podría ser titular ante el Alavés. Diego Costa no entrenó el viernes por precaución y Simeone podría optar por dar entrada al '9'. Si lo hace, no se equivocará el Cholo. Porque los números de Morata ante el Alavés no pueden ser mejores: en los tres partidos que se ha enfrentado a los 'babazorros', siempre les ha hecho gol.