Unai López, realista: "Una semana te quieren todos y otra, nadie"

El jugador del Athletic Unai López compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de Liga ante el Villarreal. Ante la prensa se mostró satisfecho por el 0-4 ante el Cádiz.

"Satisfecho en lo colectivo porque parece que el equipo funciona bien, con solvencia, y contento en lo personal porque venía de lesiones e iba entrando poco a poco. Nunca he tenido la sensación de ser el cuarto mediocentro, ni el primero, ni el tercero. Si algo me han enseñado todos estos años que llevo aquí es que una semana te quiere todo el mundo y otra no te quiere nadie", comentó.

Y añadió sobre el próximo partido de Liga ante el 'submarino amarillo': "Tenemos que ser realistas con la situación en la que estamos y este es un partido muy importante ante un rival directo si queremos aspirar a Europa".

"Claro que eso supone una motivación añadida. Queremos pelear por estar ahí arriba y para eso hay que encadenar victorias. Puede que el Villarreal tenga más entidad que el Cádiz, pero nosotros tenemos que salir a ganar igualmente", sentenció Unai López.