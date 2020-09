Unai Núñez pide salir cedido y Raúl García le responde

Unai Núñez confesó este martes en una entrevista para 'AS' su deseo de abandonar el club como cedido. El defensa considera que no ha jugado lo suficiente esta última campaña y quiere irse para consolidarse a base de minutos.

Lo dijo a la par que desmintió que no quiera renovar: "Esa información es totalmente falsa y sabemos de dónde viene. Que quede claro: yo quiero renovar. Pero sobre todo quiero crecer como futbolista y para eso necesito jugar".

"Por eso, y porque creo que lo mejor para todos en este momento, mi principal condición para renovar es que el club me ceda a un equipo en el que sea protagonista. El Athletic es mi club, el club que toda la familia, empezando por mis padres, llevamos en el corazón, y lo que quiero es triunfar aquí", añadió.

"Quiero triunfar en el Athletic, pero creo que lo mejor, que lo que necesito ahora, es salir cedido y tener continuidad para volver dentro de un año convertido en mejor futbolista", cerró el defensa, que disputó 2.022 minutos en 26 partidos de esta última campaña.

La respuesta del capitán

Horas después, Raúl García fue cuestionado por las palabras de Unai Núñez y aprovechó para dedicarle unas palabras de cariño, pero a la vez aleccionadoras sobre lo que el delantero entiende que el defensa necesita para triunfar en el Athletic.

"Es bueno que quiera jugar, que tenga esa exigencia. Yo también he vivido lo que es estar fuera, en otro sitio y otras situaciones, momentos en los que he jugado. ¿Qué le transmito? Que trabaje. El trabajo no te va a dar el éxito, esto no funciona así, no porque trabajes vas a jugar, pero estarás más cerca", señaló.

"El fútbol es muy caprichoso, nunca sabes cuándo es el momento de estar de titular y suplente. No es que no haya jugado, el año pasado jugó muchos partidos. Queremos que esté. Es un jugador importante pero tiene que ser consciente de que aquí hay que trabajar y pelear y si quieres algo de verdad, hay que intentar agarrarlo", añadió.

"Me preocupa lo que veo dentro y trabajamos en el grupo. El equipo confía ciegamente en Garitano, en lo que ha hecho y puede hacer. No ayuda que la gente cuestione no solo al entrenador, sino también a los jugadores y el club. Esto es el fútbol, está montado de esta manera. Lo único que nos queda es trabajar, es un año bonito, hay cosas por pelear y luego veremos quién se sube al barco. La afición es un empujón que no está en la grada y la echamos de menos", concluyó.