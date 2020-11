Unai Nuñez siempre quiso quedarse en el Athletic

Unai Nuñez renuevó sin cláusula con el Athletic hasta 2025, dejando atrás su anterior contrato, que alcanzaba hasta mediados de 2023. Este miércoles, explicó la razón que le llevó a tomar esta decisión.

"Es un momento que me ha dado por reflexionar y he llegado a la decisión de que siempre he querido quedarme aquí", dijo el defensa vizcaíno en una rueda de prensa telemática en la que se mostró decidido "a luchar por lo que siempre he soñado, que es jugar en el Athletic los máximos minutos posibles".

"Voy a seguir trabajando al máximo y mejorando para poder ponerle en dudas al míster", añadió un Nuñez que no quiso ahondar ni en las negociaciones para su renovación ni en las razones que le llevaron a, incluso manifestando su deseo de ampliar su contrato con el Athletic, solicitar una cesión para contar con más minutos. "Son cosas internas y no quiero entrar en ello", repitió en varias ocasiones, una de ellas cuando le preguntaron si había tenido ofertas de otros clubes.

Sí reconoció que "ha sido un poco larga la situación" que ha desembocado en su renovación. "Pero hemos llegado al punto en el que todos queríamos estar, el club ha apostado por mí y yo ya dije que quería quedarme en el Athletic. Llevo 13 años y así voy a seguir", resumió un estado de ánimo que incluso, desveló cuando se lo recordaron, a tatuarse "un león" en la espalda. "Llevo 13 años aquí, soy del Athletic, dije que quería renovar y me plantee salir cedido, pero lo importante es a lo que hemos llegado, que era renovar aquí", añadió.

En ese sentido, consideró que "todos los futbolistas tienen algunas etapa como estas". "Y yo lo he intentado llevar con toda normalidad", explicó agradecido a la ayuda recibida de "la familia, los amigos y la novia" en este proceso.

"No es una situación fácil no estar teniendo muchos minutos. Estás en el club de tu vida y es una situación incómoda, pero sabiendo que querías quedarte aquí es más fácil. Esta renovación es una manera de demostrar que es donde quiero estar y hacerlo sin cláusula -en el anterior contrato tenía 30 millones de euros de cláusula de rescisión- lo demuestra", subrayó.

Una de las quejas de Nuñez para querer ir cedido es que desde el club se le había trasladado que su rol era de tercer central, algo que no quiere plantearse. "En ningún momento se me ha pasado por la cabeza ser el tercer central. La idea que tengo es intentar siempre jugar lo máximo, aunque el míster decidiera poner a otros jugadores. Yo me considero del mismo nivel que mis compañeros", aseguró.

No obstante, admitió que los tres que ha jugado esta temporada: "Han podido no ser mis mejores partidos". "Soy consciente de ello y creo que hay tiempo para darle la vuelta", opinó.

Respecto a las declaraciones de su compañero Raúl García, en las que el navarro dijo que 'Unai es joven y tiene que aprender" y le aconsejó "que trabaje" para ser titular, hoy Nuñez admitió que "Raúl es un jugador con mucha experiencia y siempre hay que tener en cuenta lo que dice y sus consejos".

"Pero yo he llegado hasta donde estoy año tras año en Lezama y así seguiré. Seguiré trabajando al máximo para dar mi mejor nivel", añadió.