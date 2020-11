Unai Simón debutó y elogió a Kepa y De Gea: "Son superdotados del fútbol"

El portero Unai Simón, que debutó con la Selección Española en el partido contra Países Bajos, elogió a sus dos compañeros, Kepa Arrizabalaga y De Gea, a los que calificó como "superdotados del fútbol".

"Kepa y David son dos porterazos. Porteros absolutos y superdotados del fútbol. Son dos de los que aprendo mucho y Luis Enrique puede estar seguro de la portería que tiene", dijo en 'Teledeporte' el meta del Athletic.

Unai Simón reconoció haber comenzado algo nervioso. "Al principio me sentí algo nervioso. Es lógico era el debuto pero luego me he tranquilizado, poco a poco he ido estando mejor", añadió el meta.

El portero del Athletic se sintió a gusto. "Luis Enrique nos da unas pautas a seguir. Somos un jugador más del equipo y las pautas hay que cumplirlas. He estado cómodo".

"Ha sido un partido bastante intenso y es lo que se nos exige también a los porteros de la selección", concluyó Simón.