Unai Simón puso en valor el papel de los suplentes

Uno no tiene la suerte de estar en el once inicial todos los días. Unai Simón lo sabe bien.

El meta del Athletic ahora es titular, pero ha pasado tiempo en el banquillo, preparado para su oportunidad. Es por eso que conoce a la perfección la importancia de los suplentes en un equipo.

"Es bueno que todos tengamos un compañero que te exija y te meta un poco las gomas en los entrenamientos. Ese era mi objetivo cuando estaba en el banquillo: entrenar bien, fuerte... No solo por mí, sino por todos", dijo a 'Mundo Deportivo'.

Y la suerte le cambió cuando empezó el curso. "Garitano no me dijo en verano que sería titular. Hasta que no llegó la primera jornada, no tenía ni idea. Mi única preocupación era entrenar bien", señaló.

Por último, dejó bonitas palabras para el entrenador del Athletic. "Creo que estoy mejor con Garitano que con Berizzo. Era lo que necesitábamos. Yo personalmente me encuentro muy bien con él al frente, aunque con Berizzo hicimos buenísimos partidos también, que conste", concluyó.