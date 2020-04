Uno de los peores fichajes del Madrid se sincera: "Debería haber ido al Barça"

Varias décadas después de su retirada, a Carlos Secretário se le considera uno de los peores fichajes que realizó el Real Madrid en toda su historia.

Llegó a la capital de España como petición de Fabio Capello y, a decir verdad, era uno de los mejores laterales derechos de Europa en aquel momento.

Sin embargo, tuvo un paso frustrado por Chamartín y volvió a Portugal solo un año y medio después de su llegada al equipo blanco.

El ex jugador, entrenador del US-Créteil Lusitanos, charló con su compatriota Vítor Baia en 'FC Porto em casa' y reconoció que quizás se equivocó al ir al conjunto 'merengue'.

"Mi representante me llamó para ir a Lisboa porque teníamos que firmar un contrato con un club, pero yo no sabía cual era y vi, de repente, que era el Real Madrid. Cuando iba a firmar con ellos, Vítor Baía me llamó y me habló sobre el Barcelona. Bobby Robson estaba allí y quería que yo también fuera", explicó Secretário.

"Yo ya me había comprometido con el Real Madrid. Tal vez hubiera sido mejor para mi carrera haber ido al Barça. Las cosas no salieron bien, pero ganamos la Liga. Al año siguiente, el Madrid fue campeón de Europa", recordó el ex jugador.

Pero él ya no estaba en el equipo, pues había decidido volver al Oporto: "Fuimos a jugar un partido de Champions a Oporto y hablé con el presidente Pinto da Costa, que me preguntó si quería volver. No miré hacia atrás".