"Uno no ve el fútbol real hasta que sale del Barça"

Sergi Palencia tiene ganas de hacer grandes cosas con el Leganés. Así lo dejó claro en su presentación.

"Siempre es positivo salir de la zona de confort. Estaba muy acomodado en Barcelona y viendo otro mundo aprendes. El Barcelona es una burbuja, algo diferente. No ves el fútbol real hasta que no sales del Barcelona", indicó el ex canterano azulgrana.

"Salir, lidiar con un nuevo idioma, con una nueva cultura, con nuevos compañeros... te hace madurar muchísimo. Y a nivel de fútbol también me ha aportado muchísimo. En la Ligue 1, el fútbol es más físico, de duelos, de potencia. He crecido en este aspecto que quizás me podía faltar", añadió durante su presentación. Y es que el jugador llega cedido del Saint-Étienne.

Palencia explicó el porqué de poner rumbo al país galo: "Después del Barcelona B me apetecía cambiar de aires, nunca me importó ir al extranjero. Surgió la posibilidad de ir a Francia y valoro mucho esa aventura, he aprendido muchísimo".

"La temporada pasada fue difícil por diversos factores, el equipo no terminaba de arrancar. Tenía ganas de volver a España, creo que es el fútbol que mejor explota mis cualidades en todo. El ambiente, el grupo, la cohesión... eso siempre lo he valorado mucho del fútbol español", comentó.

Ahora opina que acierta con su apuesta: "Lo primero en lo que te fijas, más allá del campo, es en la enorme plantilla que hay. Es muy completa, puede asumir todos los registros posibles. En una categoría como Segunda, que pide una respuesta a cada pregunta, el nivel de jugadores lo tiene esta plantilla".

"Hay también un gran grupo, se han juntado personas y jugadores increíbles. El fútbol no es solo tener buenos jugadores sino que estos formen un buen equipo, se apoyen unos en otros y remen en la misma dirección. Es lo más positivo que he visto de momento", declaró.

La ambición blanquiazul es otro aspecto que le convenció: "Él club me transmitía imagen de ambición en todo momento. No es el equipo que baja a Segunda y le vale quedarse, quiere volver. Se han quedado jugadores importantes de Primera, han venido importantes de fuera".

"El equipo tiene ambición por subir y eso es lo que más me sedujo, la seriedad y las ganas tan claras de intentar volver. Me siento muy bien en este grupo, ojalá podamos hacer cosas importantes", agregó.

También ha ayudado la presencia en el vestuario de un amigo como Rodri Tarín: "Con él estuve seis o siete años en la cantera del Barcelona, le considero mi mejor amigo dentro del fútbol y fuera. Compartimos muchos valores a nivel de profesionalismo, de manera de ver el fútbol y de tomarnos las cosas. Me ha hablado súper bien del club. Verle tan cómodo e ilusionado me aportó mucho y me contagió a mí también para venir y aportar también lo que pueda".

Por todo ello no cree que dé un paso atrás: "No pienso que sea un paso atrás, más viendo el proyecto del Leganés y el objetivo tan bonito y tan ilusionante que tienen este año. Me dan ganas de venir aquí a pelear con mis compañeros por un objetivo tan bonito. Siempre yendo partido a partido, pero el objetivo es volver a Primera".

"El equipo lleva haciendo muy bien las cosas muchos años, el año pasado le faltó un detalle para salvarse. Yo creo que es un equipo que debe estar en Primera por lo que ha demostrado y por cómo está haciendo las cosas este año. Vengo a sumar mi granito de arena para que esto se cumpla", añadió.

Por otro lado calificó como agridulces sus primeros minutos, en el transcurso de la derrota contra el Castellón, y destacó la dificultad de la categoría de plata del fútbol español: "Quien se piense que alguno en Segunda se va a pasear o a ganar cada partido 3-0 se equivoca. Aparte de ser larguísima, siempre es súper competitiva y no hay rival fácil".

"Todos los equipos te ponen en dificultades, en casa y fuera. Lo vimos en Lugo, en Castellón. Hay que estar cada partido al 200 por ciento. Tener mejor plantilla y mejor equipo no vale, hay que demostrarlo", concluyó.