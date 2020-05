"Uno piensa que es fácil jugar junto a Messi, pero no lo es"

El ex de Barcelona y Real Madrid Javier Saviola habló de la posible llegada de Lautaro Martínez al Barcelona. Aseguran que el atacante quiere jugar junto a Messi, pero el ex atacante 'azulgrana' explicó que no es algo sencillo.

Él compartió minutos de juego con un jovencísimo Messi en la temporada 2006-07 y se puso del lado de Dybala, quien también había comentado la enorme dificultad de actuar junto al crack.

"Dybala dijo que era difícil jugar con Messi y yo lo apoyé mucho, porque nadie entendió lo que quiso decir", explicó en 'Goal' Saviola.

"Tiene un ritmo tan elevado que a veces tienes que tener una concentración muy alta, estar muy pendiente del juego e ir al ritmo que impone el equipo. Uno piensa que es fácil, pero después va a un ritmo espectacular", advirtió el ex jugador.

Eso sí, Saviola reconoció que el delantero del Inter le encanta: "Me gusta mucho Lautaro. Es un delantero que disfruto, porque es de esos con los que se puede tirar una pared y no solo es goleador".

"Juega bien al fútbol y tiene una manera especial de sentir lo que es ser delantero. Es uno de los jugadores con más evolución", concluyó el 'Conejo'.