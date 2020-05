Unzué apostó por el Athletic porque cree en el fútbol femenino

El Barça traspasó a Marta Unzué al Athletic tras 14 años como azulgrana. La española llevaba dos temporadas jugando en calidad de cedida en el conjunto vasco.

"El Athletic siempre está apostando por nosotras y ¡qué mejor sitio para estar que un sitio en el que de verdad creen en el fútbol femenino!", dijo Unzué, en declaraciones distribuidas por una entidad vasca en la que desde que llegó se sintió "como una más".

En ese sentido, la centrocampista navarra destacó que "el Athletic siempre ha sido un referente en el fútbol femenino". "Ahí están todas las ligas que ha conseguido el club", recordó los cinco títulos ligueros del equipo rojiblanco, más que ningún otro club.

"La verdad es que estoy muy contenta con mi renovación porque desde que llegué al Athletic me he sentido como una más. Las compañeras y todo el mundo me han ayudando mucho. Yo sabía que quería seguir aquí en el Athletic", aseguró.

"Desde que empezaron las negociaciones ha ido todo sobre ruedas, ya que ambas partes sabíamos muy bien lo que queríamos". "Pienso que aún me quedan unos cuantos años más de fútbol y creo que una renovación de dos años ahora mismo era la que yo pensaba que era la idónea. Y Joseba (Aguirre, el director deportivo), también me propuso esto", explicó una Unzué que cumplirá 32 años el próximo 4 de julio.

"Eso quiere decir que, al final, el Athletic siempre es un equipo competitivo", subrayó, deseosa de que el aislamiento "pase lo más rápido posible" para poder verse "pronto" en los campos de juego y junto a los aficionados rojiblancos.