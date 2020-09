Upamecano abre la puerta a una posible salida del RB Leipzig

Después de cuajar otra enorme temporada en las filas del RB Leipzig, Dayot Upamecano se ha convertido en uno de los centrales más deseados por los grandes clubes de Europa debido a su rendimiento y proyección.

A sus 21 años, equipos como Manchester United o Real Madrid suspiran por hacerse con los servicios del futbolista francés, que hace poco renovó su vinculación por el conjunto alemán propiedad de la famosa marca de bebidas energéticas hasta 2023.

Tras ser convocado por la Selección Francesa por primera vez, el zaguero ha sido cuestionado sobre las numerosas especulaciones sobre su futuro y, pese a recordar su contrato con el cuadro de Leipzig, lanzó un mensaje que deja la puerta abierta a una posible salida.

"He ampliado mi contrato con el RB Leipzig, pero es verdad que estoy solicitado. He hablado con otros clubes, pero no tengo prisa. Ya veremos qué es lo que sucede en el futuro", admitió Upamecano en palabras para la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

De esta manera, Dayot deja bien claro que, aunque este verano está más que complicado, no descarta en un futuro próximo dar el siguiente paso en una carrera deportiva que pinta más que bien para el central galo.