Uruguay ya mira hacia Ecuador

El delantero Diego Rossi, último en sumarse a la Selección de Uruguay ante la lesión de Cristhian Stuani, se declaró este sábado dispuesto a ayudar "desde donde toque" a la plantilla que dirige el 'Maestro' Oscar Washington Tabárez.

La Selección Uruguaya tuvo este sábado su último entrenamiento en Montevideo antes de viajar la mañana del domingo a Quito, donde el martes jugará con la de Ecuador un partido de la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

El jugador de Los Ángeles se declaró ilusionado y tranquilo, a pesar de que enfrentar a Ecuador en la altitud de Quito les plantea un reto difícil, como resultó el partido que ganaron en el debut por 2-1 a Chile.

"Con la mayor ilusión, como cada uruguayo, como cada persona del grupo y, con tranquilidad, sabiendo que obviamente va a ser un rival difícil como lo fue Chile, estoy a la orden para intentar ayudar desde donde toque", manifestó.

El ariete de 33 años, ex jugador de los clubes españoles Albacete, Levante, Racing de Santander, Espanyol y Girona, fue el último jugador que se sumó a la concentración de la 'Celeste'. De hecho fue el miércoles, un día antes del debut con Chile en el estadio Centenario.

Formado en Peñarol y con paso por todas las selecciones juveniles, Rossi destacó su conocimiento de las dinámicas en el Complejo Celeste y dijo ser un jugador muy integrado a la filosofía del 'Maestro' Tabárez, quien dirige la Selección desde 2006.

"La verdad que tuve la suerte de pasar por todo. Tengo muchos recuerdos, aprendí mucho en el complejo, en los viajes que tuvimos, me tocó viajar mucho y me ayudó a crecer como persona, jugador y me ayudaron a poder ser el jugador que soy", manifestó.

Después de un entrenamiento distendido en el que participaron todos los convocados, el plantel compartió un tradicional asado ante el caluroso mediodía primaveral uruguayo.