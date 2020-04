Urzi causa sensación en Italia

La Serie A podría ser el próximo destino de Agustín Urzi. A sus 19 años, varios grandes de Europa están interesados en este talento de Banfield.

Maximiliano Gallo, su agente, confirmó que tiene varias 'novias'. "Ha habido consultas de varios equipos, aunque de momento no ha habido ofertas", señaló a 'EuropaCalcio'.

"Varias personas que afirman estar cerca de los directores deportivos de la Roma y la Fiorentina se pusieron en contacto conmigo", reveló el representante de Urzi.

Y el Inter, aunque no le ha contactado personalmente, también estaría en esa lista de pretendientes. "Sé que a Zanetti, director deportivo del Inter, le gusta él y su actitud en el campo. No he hablado con él, pero Lucía Barbuto, presidente de Banfield, si está en contacto", continuó.

Agustín Urzi ya reconoció tener a grandes equipos tras su pista recientemente. "Me quieren fichar Atleti, Inter, Roma, Boca... y me olvidé de más", enumeró el talento argentino.