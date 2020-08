Urzi se deja querer por el Atleti: "Sería un sueño, es una cuna de 'cracks"

Agustín Urzi, el mismo que reveló que el Atlético de Madrid le seguía la pista, concedió una entrevista a 'AS' en la que mostró sus ganas de ser fichado por Diego Simeone.

"Que me relacionen con el Atlético de Simeone es un sueño. Me emociono al escuchar que el Atlético me quiere. Es una cuna de 'cracks', sirva de ejemplo el mítico Fernando Torres", comentó el extremo de Banfield.

A pesar de sus 20 años, el tipo que rechazó a Totti como agente se vería listo para afrontar una exigencia así. "¡Por supuesto! Siempre hay que estar preparado para afrontar nuevos retos y sé que cuento con el apoyo de mi familia y de mis amigos. El fútbol es un deporte lindo y requiere de una disciplina previa que cumplo siempre", aseguró.

¿Y qué podría aportar Uzi al equipo rojiblanco? Él mismo lo explica: "Mucho sacrificio. Voy paso a paso queriendo mejorar en todo lo que pueda y sé que puedo hacer muchos goles. Me gusta partir desde la banda e irme por el centro para chutar a puerta. Pero debo seguir trabajando muchísimo".

El futbolista argentino también compartió públicamente otro sueño, el de jugar con Messi en la Selección Argentina. "Ojalá sea ya mismo (risas). Los técnicos de las inferiores de Argentina me dicen que tengo que seguir trabajando así. En febrero marqué un buen gol, pero no me conformo con eso. Quiero mucho más. Messi es un ídolo para todos y es un privilegio que sea argentino. Cada vez que toca el balón aporta algo único", desgranó.