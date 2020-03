Vaclík, con el cuerpo en Sevilla y el alma en la República Checa

Entre Sevilla y la República Checa. Así divide cuerpo y alma Tomas Vaclík, guardameta de Julen Lopetegui. Como tantos extranjeros que no tienen a su familia cerca, el portero relató para 'Marca' su confinamiento.

"Nuestro país es más o menos como aquí. Hay también cuarentena, pero no tan estricta. Se puede salir, por ejemplo, a los parques, a dar un paseo con el perro. Pero la situación no es buena, aunque no cómo aquí, con mucha gente contagiada. Mis padres salen a trabajar, mi hermano no. El padre de mi mujer también sale a trabajar. Mi familia está bien", compartió.

El jugador del Sevilla no para de percibir estos días el miedo que le trasladan por España desde su país de origen: "Tengo muchos mensajes de mis amigos porque ellos leen en los medios las informaciones de cómo esta España. La familia tiene un poco de miedo. Yo quiero tranquilizarles. Seguimos las recomendaciones de no salir, estar en casa y estamos bien. Quiero transformar esa información en algo positivo también por mi familia".

"Espero volver a jugar y que la temporada se termine en el campo, eso significaría que todo con el virus está bien", aseguró un Vaclík que catalogó de "difícil" la decisión de si reanudar o no la competición.