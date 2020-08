Vadillo cree que ha dado un paso importante al fichar por el Celta

Vadillo espera regalar muchos triunfos a Balaídos. Ese será su reto en la 2020-21.

"Vengo de un club en el que hemos hecho un año extraordinario, pero creo que fichar por el Celta es un paso importante en mi carrera. Estoy muy orgulloso y feliz de formar parte de este gran club. Aún no he podido conocer a fondo lo que es esta gran institución, pero es un proyecto que estoy seguro que, deportiva y personalmente, me hará crecer”, declaró.

Tras firmar su nuevo contrato con la entidad gallega -hasta junio de 2023- junto al presidente Carlos Mouriño en A Sede, Vadillo se definió como "un extremo pegado a banda" que se siente cómodo jugando tanto por la izquierda como por la derecha, pese a que en los últimos años ha actuado más en el costado derecho.

"Mi filosofía siempre ha sido la de ir con humildad, paso a paso en cada entrenamiento y en cada partido. Espero ayudar al Celta este año", indicó el futbolista andaluz, quien se reencontrará en Balaídos con Santi Mina, Rubén Blanco y Denis Suárez, con los que coincidió en las categorías inferiores de la Selección Española.

Formado en las categorías inferiores del Betis, con el que debutó en LaLiga Santander con apenas 16 años, el extremo gaditano disputó 63 partidos en la máxima categoría del fútbol español, 22 de ellos en el curso que acaba de finalizar con el Granada – 1.225 minutos de juego y tres goles-.

"El Celta tiene una plantilla de mucha calidad. Iago Aspas o Nolito son jugadores espectaculares", aseguró Vadillo, quien admitió que las lesiones que sufrió en sus inicios como futbolista profesional han sido "un proceso de madurez que no le deseo a nadie" pero del que aprendió a valorar muchas cosas.