Valderrama soñó con jugar en Independiente

Valderrama triunfó en la década de los años 90. El colombiano fue una de las figuras del fútbol sudamericano y se quedó con una espina clavada en su prolífica carrera en los campos.

"Me hubiera gustado jugar en Independiente, lo vengo siguiendo desde Bochini, desde hace rato, cuando ganaba las copas", confesó el 'Pibe' Valderrama a 'FOX Sports'.

Pero Independiente no fue el único equipo argentino al que pudo ir Valderrama. "Estuve cerca de jugar en Newell's, pero cuando llegué a Argentina me cambiaron la jugada, lo que tenía arreglado. Ahí dije, si el primer día me quieren cambiar las cosas, no me imagino el segundo", explicó.

Valderrama no solo habló de su carrera, sino también de su ídolo, Diego Armando Maradona. "Yo no cambio a mi ídolo. Desde que fue a Pereira con 16 años con Argentinos Juniors lo empecé a seguir. Me acuerdo de un gol que esperó al arquero y se lo llevó por todos lados", aseveró el ex jugador.

También entró el colombiano en la disputa entre Messi y Cristiano: "Elijo a Leo. Ronaldo es un asesino de meter goles, mete 60 por año. Messi es un jugador de equipo, te mete el pase de gol, crea el juego y además te hace 60 goles".