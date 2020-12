La gestión de Víctor Valdés del banquillo del Horta está dejando mucho que desear. Después de las palabras de David López, víctima de la criba del ex guardameta del Barcelona, Sergi Moreno ha sido el último en romper su silencio.

El ex delantero del Horta ofreció unas declaraciones a 'Barcelona Televisión (BTV)' para explicar cómo Valdés, al igual que al resto de sus compañeros, le despidió sin darle explicaciones pocos meses después de ficharlo.

De manera unilateral y sin previo aviso, unos meses después de haber empezado la temporada, David y Sergi, junto con Coro, se vieron en la calle. Ahora, ha decidido contar la pesadilla que vivió con el ex guardameta.

"Quien ha perdido las formas y ha hecho las cosas mal no es el Horta, sino Víctor Valdés. Me ha tratado como una mierd*. Estábamos haciendo preparación física en el gimnasio, se acercó a mí, a Adri y a Coro y nos dijo que no contaba más con nosotros, que futbolísticamente no era lo que esperábamos", comentó Sergi Moreno.

Y añadió: "Se piensa que está jugando al FIFA, como si los jugadores fuéramos cromos. Hay mucha tensión en el vestuario, la gente no está jugando como sabe. Es una lástima porque hay plantilla para luchar por todo, pero no se puede aguantar".

"Con este señor no sabía nunca a qué jugaba. Un día era un peón, otro un alfil y otra más me iba a la grada", sentenció el ex jugador del Horta, equipo que milita en Tercera División.