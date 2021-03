Valencia confirmó que terminará su carrera en México

El ecuatoriano Antonio Valencia aseguró este viernes que el último equipo en su carrera será los 'Gallos Blancos' de Querétaro del fútbol mexicano, conjunto en el que se retirará.

"Estoy seguro que 'Gallos' será mi último equipo, hablé con mi familia, pronto cumpliré 36 años. Estoy disfrutando mi paso por aquí y estoy más que seguro que aquí me voy a retirar", comentó en rueda de prensa.

Valencia fichó por Querétaro en el presente Clausura 2021, con lo que puso fin a una pausa en su carrera de cinco meses inactivo tras terminar su vínculo con Liga Deportiva Universitaria de Quito de su país.

A los 35 años, Valencia es el capitán y líder de los 'Gallos', equipo que se ubica en la duodécima posición de la clasificación en el Clausura.

"(Cuando me retire) me gustaría que me recuerden con mucho cariño, que la afición de Querétaro me tenga presente como gran profesional y persona y cuando visite de nuevo la ciudad que la gente me tenga presente que hice un buen trabajo", añadió el antiguo elemento del Manchester United inglés.

El 98 veces internacional con la Selección Ecuatoriana afirmó que no le costó adaptarse ni a la vida en México ni a la Liga MX, aunque reconoció que por los meses que pasó inactivo tuvo que entrenar en días de descanso para recuperar la forma física.

"La Liga Mexicana me parece competitiva, está entre las cinco mejores del mundo. En la Liga MX los equipos siempre quieren atacar, incluso cuando ganan 2-0. Creo que hay momentos en que los árbitro pueden dejar pasar jugadas y sería más competitivo, no se pausaría tanto", añadió el ex jugador del Manchester United.

Valencia criticó que en la Liga Mexicana no exista el ascenso y descenso y en vez de eso los equipos que terminen en las últimas tres posiciones de la tabla porcentual paguen multas.

"Pienso que si no hay descenso, hay equipos que se pueden conformar ya que el dueño del equipo puede pagar la multa y no hay problema. Debe haber descenso para transmitir la energía de jugar por no bajar de categoría", explicó.

En cuanto a que 12 de los 18 equipos clasifiquen a la fase final, Valencia confesó que eso le parece interesante porque abre las posibilidades para ser campeón.

"En la fase final siempre tendrán más posibilidades los equipos que invierte más y tienen plantilla más amplía, nunca se sabe quién puede quedar campeón porque los partidos son de ida y vuelta y si ganas tres partidos ya estás en la final. Me parece interesante eso", finalizó.