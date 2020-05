Valencia, en contra de la continuidad de Egas

Antonio Valencia, uno de los principales referentes del fútbol ecuatoriano, opinó este domingo que Francisco Egas no merece ser el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Una persona como este señor no puede ser presidente. No tiene conexión con los jugadores. Él piensa que está mandando en una finca", arremetió Valencia con referencia a Egas, en una conversación por Instagram con su compañero de la Selección Nacional Jefferson Montero.

El comentario del ex Manchester United coincidió con la crisis que afecta actualmente a la FEF, pues el pasado 24 de abril Egas fue removido del cargo de presidente por el Directorio de la Federación, que designó en su reemplazo a Jaime Estrada.

"Te digo la verdad, lo que se hace en la tierra, aquí mismo se paga. Este individuo, lo que nos hizo después de la Copa América a jugadores que han hecho mucho por el país, terrible", agregó Valencia en la conversación por la red social.

Se refería a un polémico episodio durante la Copa América de Brasil 2019, cuando se denunció un escándalo que involucró a Valencia y otros seleccionados.

Egas, sin precisar nombres, aseveró entonces que algunos jugadores habían cometido un acto de indisciplina, que habían consumido bebidas alcohólicas en una habitación del piso 17 del hotel donde estuvo concentrado el equipo.

"Yo me reuní con algunos compañeros ahí, que no toman. Siempre nos hemos reunido, antes hasta con directivos. Pero este tipo lo hizo con ganas de dañar la imagen" de los seleccionados y del cuerpo técnico, aseguró Valencia, que actualmente milita en Liga de Quito.

"Por qué voy a pedir disculpas por reunirme en una habitación con mis compañeros. Egas lo hizo de mala fe, mala persona. Mira que Dios es grande y poderoso, por eso le pasa eso. Su propia gente lo quiso sacar", sostuvo Valencia en el diálogo con Montero.

Agregó que Egas, aparentemente, hizo esas denuncias porque quería echar del equipo al seleccionador de entonces, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, para evitar pagarle ante la mala actuación de la selección en esa edición de la Copa América.

"Él no fue el que trajo a Bolillo, fue el ex directivo (ex presidente de la FEF, Carlos Villacís). A él no le gustaba" el técnico colombiano, añadió Valencia, que ha hecho estos comentarios en un momento de polémica en la dirección de la Federación.

La crisis en la FEF se ha ahondado y el conflicto entre Egas y Estrada por dirigir al organismo está en manos de la FIFA y de la Conmebol.

De su lado, un grupo mayoritario de directivos de clubes y de asociaciones del balompié nacional pidieron a Egas que sostuviera su palabra de dar un paso al costado en caso de que la mayoría de ellos le pidiera que dejara el cargo.