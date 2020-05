Valentín Fuster cree que el virus ha aumentado la humildad

Fuster, director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), director del Instituto Cardiovascular y 'Physician-in-Chief' del 'Mount Sinai Medical Center' de Nueva York, y editor jefe del 'Journal of the American College of Cardiology (JACC)', ha hablado sobre su experiencia en la lucha contra el coronavirus y afirmó que "nos ha hecho humildes a todos" por lo poco se sabía de él.

Ha detallado los estadios que han seguido para aprender sobre la pandemia y ha opinado que aunque la enfermedad es "dramática", los investigadores deben tener "mucha calma" con los pasos a seguir, y ha subrayado que se debe prestar atención a las consecuencias psicológicas que puede tener en el personal sanitario.

"Tenemos que prestar mucha atención al tema psicológico. Debe haber instituciones y centros especializados que tomen cuidado de este aspecto tan importante que es el residuo psicológico de haber vivido un drama como este", ha declarado.

Ha reconocido que hay un aumento de confianza por parte de la población y que esta cada vez le pierde más el miedo a acudir al hospital en mitad de esta situación: "Soy muy optimista por temperamento, pero también porque hemos aprendido de los errores que hemos cometido".

"Estamos muy preparados con los test y la responsabilidad para ir adelante. La parte psicológica y socioeconómica, que afecta a muchos individuos, va a ser tal vez el punto más sensible en el que tenemos que poner muchísima atención. Con respecto al virus, tengo una visión más positiva y más optimista", ha asegurado.