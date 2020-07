Valladolid y Betis dicen adiós al curso con distinto sabor y muchas bajas

Valladolid y Betis se miden este domingo en un duelo intrascendente, sin nada en juego y con muchas bajas en ambos bandos, siete en los locales y nueve en los visitantes, para despedir una buena campaña para los pucelanos y un año desastroso para los sevillanos por las distintas aspiraciones de ambos.

Con solo dos puntos de diferencia, la lectura es tan desigual entre uno y otro por los retos contrapuestos a los que se enfrentaban, ya que el Real Betis, decimocuarto con 41 puntos y con un presupuesto mucho mayor que su rival, ha fracasado en el reto de volver a Europa y el Real Valladolid, decimosexto con 39 y que con un triunfo puede superar a los béticos, se ha salvado sin apuros.

El equipo de Sergio González afronta este choque desde la tranquilidad y con siete ausencias obligadas por lesión, ya que, aunque recupera a Míchel y Alcaraz, no podrá contar con Pedro Porro, Salisu, Ber Arfa, Kike Pérez, Joaquín, Raúl Carnero y Kiko Olivas.

Por tanto, deberá hacer frente al Betis con tan solo 16 convocados, puesto que los jugadores del filial jugarán el 'play off' de ascenso a Segunda con su equipo, informaron este sábado fuentes del club.

La lista de citados está formada por Masip, Caro, Antoñito, Javi Sánchez, Moyano, Nacho, Fede San Emeterio, Hervías, Matheus, Míchel, Óscar Plano, Alcaraz, Waldo, Sandro, Enes Ünal y Sergi Guardiola.

Casi 400 días después del inicio de los entrenamientos y con la satisfacción del deber cumplido, el Real Valladolid despide la atípica temporada 2019-20 con la intención de lograr una victoria que le deje un buen sabor de boca y, de paso, que le permita adelantar al Betis en la tabla.

Los verdiblancos, al igual que los blanquivioletas, llegan a Zorrilla con muchas bajas ya que, como ha señalado Sergio González, estos once partidos tras la reanudación de la liga "han hecho mucho daño al fútbol, porque la exigencia ha sido máxima, el estrés y el poco tiempo de recuperación entre un partido y otro".

Once meses han pasado desde que el cuadro pucelano sumara el primer triunfo en LaLiga, precisamente ante el Betis, en un partido en el que los goles de Sergi Guardiola y Óscar Plano permitieron empezar con buen pie la temporada más larga de la historia.

Y el objetivo es terminarla como empezó, con una victoria que permita "ratificar el gran trabajo realizado por los jugadores", a los que Sergio González ha valorado su "entrega, sacrificio y capacidad de adaptarse a todo lo que se les ha pedido" y para los que desea ese triunfo que les permita despedirse dulcemente.

En frente, el Betis de Alexis Trujillo, que sustituyó como técnico interino al destituido Joan Francesc Ferrer 'Rubi', un equipo que llega a este final sin ilusión por no jugarse nada, tan solo la honra y que su entrenador para la próxima campaña, el chileno Manuel Pellegrini, pueda ver qué jugadores quiere mantener en el nuevo proyecto verdiblanco.

La última derrota frente al Alavés (1-2) refrendó la triste y decepcionante temporada de un Betis que ha demostrado ser incapaz de competir y al que le han perseguido errores como su debilidad defensiva, con fallos claros que le han costado muchos puntos y que han supuesto un punto disonante para la calidad que se le presuponía a su plantilla.

Para este último choque de una campaña aciaga y nefasta, Alexis tiene, además, numerosos problemas para confeccionar un once y hasta la convocatoria, para la que ha tenido que llamar a cuatro canteranos con los que no ha contado el filial para su 'play off' de ascenso a Segunda B.

La derrota ante el Alavés ha dejado como secuela cinco bajas por sanción -el lateral Álex Moreno, dos centrales: el argelino Aïssa Mandi y el marroquí Zou Feddal, el medio argentino Guido Rodríguez y el delantero Juanmi Jímez-, que se unen a tres lesionados: el lateral Alfonso Pedraza y dos mediocampistas: el luso William Carvalho y el mexicano Andrés Guardado.

Además, el mediocentro canterano Édgar González, habitual en el primer equipo durante casi toda la temporada, ha sido eximido para que pueda disputar la fase de ascenso a Segunda B con el filial.

Ante este panorama, Alexis deberá mantener en el once a algunos jugadores castigados físicamente y tendrá que improvisar en el lateral zurdo con Barragán a pierna cambiada o Cristian Tello, con Carles Aleñá, Sergio Canales y Javi García, quien apenas ha jugado este curso, en el medio y Joaquín, el francés Fekir y Loren Morón como posible tridente ofensivo.

- Alineaciones probables:

Valladolid: Masip; Antoñito, Moyano, Javi Sánchez, Nacho; Óscar Plano, Alcaraz, Matheus, Hervías; Ünal y Guardiola.

Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Barragán; Javi García, Aleñá; Fekir, Canales, Joaquín; y Loren.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité aragonés).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 18.30.