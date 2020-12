Vallejo no dio por bueno el empate: "Se escaparon dos puntos"

El delantero del Valencia Manu Vallejo aseguró que no dan por bueno el punto obtenido este sábado en Mestalla ante el Athletic (2-2), pero reconoció que, tal vez por falta de concentración, no hicieron méritos para sumar los tres.

"Para nada se da por bueno el punto. Se nos escapan dos buenos puntos, pero como se ha dado el partido no creo que tampoco los hayamos merecido", señaló a Movistar la Liga.

"Más no podemos querer ir a por el partido, no es una falta de actitud, en eso no hay duda. Falta cerrar el partido, estar concentrados", añadió.

El delantero gaditano dijo que hicieron una primera parte "de equipo serio", pero apuntó que la salida de su equipo en la segunda parte no fue buena. "Es algo que tenemos que mejorar, yo el primero", apostilló.

"El equipo no tiene miedo, sabe a lo que juega, pero en cuanto no estamos todos al 100% te puede pasar eso", señaló.

"Las buenas sensaciones de la primera parte las hemos de trasladar a la segunda, debemos ser compactos del 0 al 95", insitió Vallejo, que fue el autor del tanto del empate final.

"No sé si es por ser el más chico que me han dejado solo y Carlos (Soler) me ha visto perfecto", concluyó sobre la jugada del gol.