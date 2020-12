Vallejo sueña con su vuelta al Madrid

No oculta lo bien que se siente en el Granada, club en el que militará también esta 2020-21, como tampoco que lo que en el fondo desea es volver y triunfar en el Madrid.

Así lo ha explicado Jesús Vallejo, en una entrevista con 'El País'. "En Granada estoy muy centrado, pero por supuesto, ojalá que en el día de mañana pueda estar en el Madrid", empezó diciendo.

"Pero no es algo que me obsesione mucho. Lo que me voy dando cuenta es de que hay que estar centrado en cada entrenamiento", añadió, cuestionado por si quiere volver al conjunto blanco una vez termine la temporada.

También explicó cómo fue su paso por el fútbol inglés, en un Wolverhampton Wanderers donde apenas estuvo media temporada. "Entrenaba como el que más, me cuidaba y estaba preparado. Pero no me dieron muchas explicaciones", explicó.

"Algo había por ahí detrás que no alcanzaba a comprender. Nunca lo supe y nunca lo sabré por mucho que pregunte. Prefiero centrarme en otras cosas porque sería perder el tiempo", espetó.

"Así que cambié de club para estar rodeado de un ambiente más sano. Venir a Granada ha sido la mejor decisión de los últimos tiempos", añadió, volviendo a insistir en lo bien que se siente en el conjunto 'nazarí', para finalizar.