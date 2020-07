Vallés renovó por dos temporadas con Las Palmas

La de Vallés ha sido una gran temporada con Las Palmas: ha conquistado la portería. Fue a mediados de campaña cuando empezó a arrebatarle la titularidad a Josep. Con su fichaje por el RB Leipzig, el puesto ahora le pertenece a su compañero, que renovó por dos años más con el club.

Él mismo lo anunció en un mensaje en su cuenta de Twitter. La entidad, eso sí, todavía no ha hecho el anuncio pertinente. Se espera que siga siendo el elegido para colocarse bajo los tres palos durante la mayoría de los compromisos del próximo curso.

"Me enorgullece y me hace muy feliz anunciar mi ampliación de contrato por dos temporadas más con la UD Las Palmas, club al que le debo todo y que me ha hecho futbolista, donde están siendo los años más felices de mi vida donde espero estar mucho tiempo", explicó el guardameta en su escrito.

Se trata de su consolidación en el fútbol profesional. Fue en el Gerena donde más protagonismo aunó en la 2017-18; luego, en el filial canario, fue intercalando sus apariciones con convocatorias con el plantel sénior hasta que, en cuanto ha tenido su oportunidad, la ha aprovechado.