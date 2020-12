"Vamos a ganar la Junta de Accionistas"

El presidente del Betis, Ángel Haro, está convencido de que la Junta de Accionistas del próximo lunes 21 de diciembre se podrá realizar. En ella, se someterán a votación las cuentas y la gestión de la pasada temporada, el presupuesto de la próxima y la renovación en sus cargos de varios consejeros, entre ellos, el suyo propio.

Sobre el tema ha querido hablar Haro en unas declaraciones concedidas a 'Mundo Deportivo', en las que se ha referido a la petición de la plataforma 'Es posible otro Betis' para la inclusión de un consejero.

"La verdad es que creo que ni ellos mismos saben lo que quieren, o igual sí y nos están despistando a todos. Creo que no tenían previsto saltar al ruedo en estos momentos y lo han hecho a raíz de una filtración del escrito que tenían preparado hace una semana", comentó Haro.

Y añadió: "Yo esperaba un movimiento así, pero no ahora, ellos hace tiempo que venían hablando, desde febrero, pero no se ponían de acuerdo, y conmigo estaban hablando un par de ellos para entrar a formar parte del consejo".

"Veo mucha improvisación detrás de todos este movimiento y no hay proyecto ninguno, ni nombre para la presidencia, ni organigrama, creo que solo están midiendo fuerzas de cara al futuro, pero en un club como el Betis no podemos estar cada dos por tres poniendo en cuestión todo solo por el hecho de tener un 5% de acciones que me dan derecho a convocar una junta extraordinaria", prosiguió el presidente verdiblanco.

"Humildemente, pienso que vamos a ganar en numero de acciones y creo que también en número de accionistas, a pesar de que Lorenzo Serra cuenta con el respaldo ya de cerca de 600 accionistas, un número similar al nuestro en estos momentos, y esperamos seguir recibiendo más apoyos. En la junta de 2017 a Rafael Salas lo votaron cuarenta accionistas y se cayeron incluso algunos que le prestaron las acciones para solicitar la junta", sentenció Haro.