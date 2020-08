"Vamos a por la Europa League y, cuando acabe, hablaré de mi futuro"

En unas declaraciones concedidas a 'Marca', Sergio Reguilón quiso referirse a su futuro como jugador profesional, pocos días antes de enfrentarse a la Roma con el Sevilla en la Europa League.

El joven lateral izquierdo español de 23 años pertenece al Real Madrid, pero está jugando este curso en el conjunto hispalense, con el que ya ha conseguido participar en 34 partidos oficiales, dejando muy buenas sensaciones.

Al ser preguntado por la camiseta que lucirá la próxima temporada, el zaguero español responde alto y claro: "Estoy centrado 100% con el partido de la Roma. Desde la cuarentena la gente me pregunta y pienso que he hecho bien estando sin hablar de ello porque nos jugamos mucho".

"Si el año en el Sevilla no hubiese sido bueno, no pasaría esto. Hasta que no acabe toda la temporada, no voy hablar de mi futuro. Hasta entonces sería un error hablar de esto por mí, por mis compañeros y por el club", añadió.

Eso sí, Reguilón no dudó en reconocer que existe la posibilidad de permanecer un curso más en el Sánchez-Pizjuán: "Puedo seguir en el Sevilla. Eso debemos hablarlo sentados tranquilamente con el Madrid, mi representante, con todos. Y ver las posibilidades para el año que viene, a ver qué pasa. No sé".

Su futuro, a la espera de la Europa League

Reguilón quiso centrar todo su interés en conseguir la victoria ante la Roma en el cara a cara del próximo jueves 6 de agosto: "En Europa he jugado solo un partido. Tengo muchas ganas de jugar este torneo porque es una competición muy bonita y difícil".

"Y como venimos de una situación extraña, nos gustaría ganarlo por lo especial que está siendo. Venimos motivados, con la flechita para arriba como decimos nosotros. Vamos a por la Europa League. Tenemos que ganar a la Roma sí o sí. Poner en Sevilla la guinda a este año con un título sería maravilloso", sentenció el madrileño.