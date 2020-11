"Vamos para el mejor del mundo": así se decidió Vinicius por el Madrid

Vinicius Jr. fichó en mayo de 2017 por el Real Madrid, aunque no llegó hasta un año después procedente de Flamengo. Y no es hasta ahora cuando se han dado a conocer los detalles de cómo se decidió el brasileño por el conjunto blanco.

Todo esto se puede ver en 'Vini for Real', la serie documental sobre la vida de Vinicius que se publica en el perfil del madridista en Instagram TV. En su último capítulo, llamado 'La elección', el extremo y su entorno cuentan cómo ocurrió.

Así narra Vinicius cómo fueron aquellas semanas: "Cuando fui al Sudamericano Sub 17, mis padres viajaron a Barcelona. Volvieron y dos días después se fueron a Madrid. Visitaron el club, lo miraron todo y sintieron que ese era el lugar".

"Él siempre fue aficionado del Real Madrid y creo que eso tuvo su influencia", señala el padre, al que continúa su agente Frederico Pena. Este recuerda que a Vinicius, que despuntaba en Flamengo desde los 17 años, no le faltaban las opciones.

"Después del Sudamericano Sub 17 tuvimos cinco clubes de distintos países que vinieron y dijeron que estaban preparados para hacer una oferta", dijo Pena, a lo que continuó Lucas Mineiro: "Fred me llamó y me dijo 'tenemos que hablar con Vini, llegó la hora y tiene que tomar una decisión, Real Madrid o Barcelona".

"Ve y toma la decisión con tu familia'", le escribió. "Y él me mandó un mensaje muy simple y muy claro: 'Vamos para el mejor del mundo, Real, 'papito", fue el breve pero conciso texto con el que, a través de WhatsApp, Vinicius decidió que su futuro estaba en el Madrid.

"El Madrid es el club más grande del mundo y el que más títulos tiene, siempre seguí al Real Madrid y yo escogí dónde quería jugar. Antes de los partidos yo me ponía vídeos de Cristiano, empezamos a ganar y ya siempre los veía. Miro jugadas que yo puedo usar e inspirarme", agrega Vinicius, seguro de su decisión.