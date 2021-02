Van Basten aseguró que en su biografía "no tendrá piedad de nadie"

Marco Van Basten (Utrecht, 1964) fue uno de los mejores jugadores del mundo durante sus etapas en el Ajax y el Milan, en las que ganó el Balón de Oro en tres ocasiones (1988, 1989 y 1992), pero una persistente lesión en el tobillo le hizo retirarse antes de lo previsto y ahora se sincera en su biografía, recientemente publicada, en la que advierte que no tendrá “piedad de nadie”.

“Siento que es buen momento para contar mi historia. Desde mi perspectiva. Decir mi verdad. La historia que jamás he contado. En ella podré aclarar algunas cosas. No tendré piedad de nadie. Y menos aún de mí mismo. Ha llegado la hora”, reflexiona el ex futbolista neerlandés en las primeras páginas del libro publicado por 'Roca Editorial'.

En las 318 páginas, Van Basten repasa su infancia, su “ansia ciega” de querer ser el mejor del mundo; su relación con su compatriota y leyenda Johan Cruyff, al que sustituyó el día que debutó con el Ajax; como no, la recurrente lesión en el tobillo que le hizo retirarse mucho antes de lo esperado, a los 30 años; e incluso inesperados problemas económicos.