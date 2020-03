Van der Vaart os pide que os quedéis en casa desde su piscina climatizada

El ex jugador Rafael Van der Vaart no podía pensar que un inocente vídeo compartido con su más de un millón de seguidores iba a tener tanta repercusión negativa. Las respuestas fueron bastante críticas, en general.

Van der Vaart, ya retirado, compartió un vídeo en una pequeña piscina cubierta jugando a un juego de toques con la cabeza y el siguiente mensaje. "Matando el tiempo durante el confinamiento. Quédense en casa seguros", dice.

La diferencia es que no todos tienen piscina como Van der Vaart ni las amplísimas instalaciones que normalmente están mostrando los jugadores en sus vídeos. Todos piden a los aficionados que no abandonen sus domicilios, pero no todos trabajan de forma telemática ni pueden disfrtuar de las mismas terrazas o jardines. Como diría Clemente...

"Tienen pisos grandes. Peor lo tendrán los que viven en casas pequeñas y con un pasillo de dos metros", señaló el entrenador vasco. Van der Vaart, seguramente sin intención pero con poco tacto, ha sido la diana esta vez de los que ven claras diferencias sociales entre futbolistas y el resto de la humanidad.