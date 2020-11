Van der Wiel, ex del PSG y mundialista, reveló su calvario con la ansiedad

Muchos recordarán a Gregory van der Wiel, un lateral diestro que a finales de los 2000 y principios de los 2010 apuntaba maneras en el Ajax. Llegó a ser el lateral titular de Países Bajos en la final del Mundial de Sudáfrica ante España y jugó en el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, su carrera se estancó. Tras cuatro años en el Parque de los Príncipes, pasó por Fenerbahçe y Cagliari antes de marcharse a la MLS. Allí jugó una temporada a bordo del Toronto FC antes de sorprendentemente poner punto final a su carrera.

Tras año y medio apartado del fútbol, el RC Waalwijk neerlandés anunció el fichaje de Van der Wiel, pero no llegó a debutar. Tiene solo 32 años y este tiempo ha estado rodeado de especulaciones con las que el jugador ha acabado este mismo viernes.

En su página web, Van der Wiel contó que ha sufrido problemas psicológicos durante este último año que le han impedido regresar a los terrenos de juego a bordo del Waalwijk, que también compartía con un mensaje de cariño las palabras del lateral.

"Durante el último año he sufrido ataques de pánico y ansiedad, algo que empezó cuando estaba tranquilamente en mi casa en Los Ángeles. Entonces no sabía qué me pasaba y creí que me estaba dando un infarto, pero tras chequearlo todo con los doctores, me comencé a centrar en el aspecto mental. Algo en lo que sigo trabajando actualmente", reconoció.

Todo esto llega después de acabar su contrato con Totonto, del que dice que fue "forzado" a salir. Ya como agente libre, Van der Wiel cuenta que fue ignorado por los dos clubes de Los Ángeles y que empezó a ver que su carrera estaba apagándose.

"Despertar cada día sin saber qué hacer me mataba. Pasé de una rutina de trabajo diario, entrenamientos y partidos a no tener objetivos ni nada que hacer", explica el lateral, que sigue: "Entonces seguí adelante sin saber lo que me estaba haciendo emocionalmente".

Afortunadamente, ahora se siente mejor: "Las cosas me van mucho mejor en Ámsterdam. El amor por el fútbol sigue ahí, nunca se fue. Por eso estoy intentando volver al campo y tengo la suerte de haber encontrado un club que quiere ayudarme a conseguirlo".

No obstante, deja su futuro en el aire: "Trabajo duro cada día para regresar. No estoy seguro de si esto ocurrirá, pero el tiempo dirá. Pase lo que pase, estoy muy agradecido por la ayuda que recibo cada día de este club".

"Quería compartirlo porque esto es parte de la vida. No importa quién seas, todos somos humanos y nos puede pasar a todos. También quería informaros de qué he pasado y cómo está la situación ahora. No ha sido un fácil año para mí, pero estoy mucho mejor ahora y tengo ganas de ver qué me depara el futuro", concluye Van der Wiel.