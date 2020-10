Van Dijk se olvidó de Raúl Jiménez ¡y el mexicano se burló del central!

Virgil van Dijk se olvidó de Raúl Jiménez. Pese a haber sufrido las diabluras del delantero, el defensa del Liverpool no mencionó su nombre al ser cuestionado por jugadores mexicanos que conociese.

El neerlandés solo pronunció los nombres de Chicharito y Hirving Lozano, pero el punta de los Wolves, en vez de tomarlo a mal, respondió con un 'dardito'.

"No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido", soltó en referencia al tanto que marcó con su equipo ante el Liverpool.

"Durante la entrevista, tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles", agregó en 'TV Azteca'.