Van Dijk y Joe Gomez tampoco llegarán a la Eurocopa

La Eurocopa está más que complicada para Virgil van Dijk y Joe Gomez. No lo decimos nosotros, lo dice uno de los hombres que mejor conoce a los jugadores del Liverpool, el propio Klopp.

El técnico del conjunto 'red' fue claro en rueda de prensa sobre la situación de sus dos futbolistas: "No es mi decisión, pero la información que tengo en este momento es que es poco probable que jueguen esta temporada. Por supuesto que no es que no quiera, pero digo esto por el alcance de sus lesiones".

Ambos centrales sufren importantes lesiones en la rodilla. Van Dijk se rompió el ligamento cruzado de la rodilla el pasado 18 de octubre y ya se ha perdido 33 partidos, mientras que Joe Gomez sufre una lesión en el tendón rotuliano desde el 11 de noviembre.

Klopp aclaró que Van Dijk ya ha empezado a correr a ritmo suave, aunque todavía "le resulta difícil", mientras que Joe Gomez ni siquiera puede hacerlo. De ahí que espere el regreso de ambos jugadores de cara a la próxima temporada. Parece que tanto Países Bajos como Inglaterra tendrán que afrontar la importante cita europea sin sus dos estrellas.