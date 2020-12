Van Gaal cree que Van de Beek se equivocó al fichar por el United

Van Gaal cree que Van de Beek cometió un error al fichar por el Manchester United. El futbolista no gozó de minutos en el encuentro contra el City en la Premier League y el ex técnico 'red devil' analizó su situación en la zona medular de Solskjaer. No le ve con mucho hueco.

"Espero que llegue su momento, pero no creo que haya hecho una buena elección. Si tienes a Paul Pogba y Bruno Fernandes, ¿en qué posición debería estar Van de Beek? No tiene las cualidades de Pogba y Fernandes. Y, ahora, ves que Pogba a menudo no sale de titular ¿Dónde debería jugar Van de Beek entonces?", dijo a 'Ziggo Sport'.

"Hay tantos equipos que podrían haberle hecho más justicia... también en la cima. Es un chico con muchas cualidades. Creo que debería haberlo visto antes", añadió. Cierto es que, de momento, no está siendo tan protagonista como lo fue la pasada temporada en el Ajax.

En favor de Van de Beek juega que todavía le queda una larga campaña por delante. Quizá consiga ponerse por delante de otros compañeros de mucha calidad en el plantel para pasar a la primera plana del Manchester United. Van Gaal le estará siguiendo de cerca.