"Van Gaal es diferente: muy dominante, buena persona y peculiar"

Ryan Giggs, uno de los 'one club man' que tanto y tanto se respetan en el fútbol actual, leyenda del Manchester United y seleccionador de Gales, fue entrevistado por Jamie Carragher en su podcast 'Greatest Game'.

El ex de los 'red devils' desveló cómo fue el momento en el que conoció a Louis Van Gaal: "Fui a buscarlo a un hotel, me abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y me dijo: '¡estás en buena forma!' Y luego me dio un puñetazo en el estómago".

"Era diferente. Era muy dominante. Cuidaba de su personal y de sus jugadores y era una muy buena persona, pero muy peculiar", agregó Giggs sobre el técnico neerlandés.

También se refirió a su retirada, que fue después de la llegada de José Mourinho: "Cuando Van Gaal se fue no hubo una conversación con José. Fueron dos años duros y me ofrecieron un trabajo con los equipos más jóvenes. Simplemente sentí que era el momento adecuado para irme".