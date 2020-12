Van la Parra se aclimata a España: "Le pedí consejo a mi primo Drenthe"

Rajiv van la Parra es desde mediados de noviembre jugador del Logroñés. Allí llegó como agente libre tras una mala experiencia en el Estrella Roja serbio. Tras unas semanas en el equipo y llegar a debutar, cuenta su experiencia en 'AS'.

Una de las curiosidades de este lateral que también puede actuar de extremo es su familia. Es hermanastro de Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, y también primo de Royston Drenthe.

Cuestionado sobre el ex madridista, Van la Parra reconoció que habló con él cuando supo que iría a España: "Sí, le pedí consejo. Hablamos habitualmente. Me dijo que ante cualquier cosa que hiciera falta, le consultara y contara con él".

"Nos llevamos muy bien. Quizá no charlamos todos los días, pero siempre que nos necesitamos estamos ahí. Resulta curioso tener una familia con tantos futbolistas", dijo refiriéndose a Wijnaldum.

También habló de su salida del Estrella Roja: "No me pagaban. Fiché por tres temporadas, pero no me ingresaron varias mensualidades y rescindí el contrato. Abonaron un año y llevaba casi otro parado hasta que vine aquí. Rechacé ofertas, necesitaba notar un buen 'feeling' con mi siguiente club, y eso ocurrió cuando llamó el Logroñés. A pesar de que me estrené en Mallorca, me toca alcanzar mi estado de forma óptimo.".

Firmó hasta verano de 2021, pero se ve en Las Gaunas por más tiempo: "Si yo me encuentro cómodo y el Logroñés satisfecho conmigo, no veo por qué no prolongar la relación. Deseaba regresar poco a poco, debo responder en el campo".