Van Nistelrooy admitió su equivocación con Cristiano ¡por un mal pase!

Ruud van Nistelrooy, ex delantero de Real Madrid, Manchester United y la Selección Neerlandesa, entre otros, se mostró arrepentido por el incidente que tuvo con Cristiano Ronaldo durante su época como 'red devil'.

El ex goleador provocó una discusión por un mal pase con el ahora jugador de la Juventus, pero se dio cuenta rápidamente de su error. Asúi lo explicó en el podcast 'Vibe with Five': "Sé que me equivoqué en esa situación. Ese incidente llevó a una discusión con Cristiano. Debes darte cuenta entonces y tienes que ser lo suficientemente grande para reconocer eso".

Van Nistelrooy enmendó su actuación rápidamente tras el entrenamiento: "Entré en el vestuario, me senté a su lado y me disculpé por mi comportamiento cuando me tranquilicé".

"Esa frustración vino de alguna parte. Ahora, cuando tienes 44 años, miras hacia atrás y sabes que cuando suceden las cosas en tu vida privada pueden frustrarte", agregó el ex delantero.