Van Persie vuelve al Feyenoord para entrenar a sus delanteros

El Feyenoord ha recuperado para la causa a uno de sus ilustres como es Robin van Persie. El ex delantero vuelve a Róterdam no como futbolista, sino como miembro del cuerpo técnico de Dick Advocaat.

La función de Van Persie será una muy particular y de la que sabe mucho: será entrenador de delanteros. A ellos les transmitirá su amplia experiencia profesional, especialmente a los más jóvenes.

"No podía decirle que no a Dick", señaló el holandés, que a sus 37 años se mostraba feliz por esta nueva función: "Creo que es una situación en las que todos ganan. Voy a averiguar aquí si me gusta esto y ayudaré un poco al personal".

Van Persie dice que se siente "más jugador que entrenador" y no es de extrañar. El verano pasado se retiraba en el Feyenoord tras hacer en esa temporada 18 goles, pero la decisión estaba tomada.